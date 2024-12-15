İran Kebapları-2

Kebap Asya halkının en ünlü ve popüler yemeklerinden biridir. Çoğu kebabın hazırlanmasında ve pişirilmesinde kuzu, koyun, dana eti, soğan ve baharatlar kullanılır.

Kebap, Batı Asya ve Orta Asya milletleri arasında az çok yayılmış olsa da, ilk kez İranlılar tarafından tanımlanarak milletlerin yemek kültürüne girildiği görülmektedir.

Kobideh Kebabı, Barg Kebabı, Tavuk (Cuce) Kebabı, Soltani kebabı, Bakhtiyari kebabı ve Chanjeh Kebabı İran'ın en ünlü kebap türleri arasında yer alıyor. Bu yazıda bunlardan bazısının tarifi anlatılacak.

Bahtiyari Kebabı

En popüler İran kebaplarından biri Bakhtiyari Kebabıdır. İran’ın geleneksel yemeklerinden olup son derece çekici şekli ve görünümü vardır. Tavuk fileto ve kuzu fileto parçalarının birleşiminden yapılır. Etin baharatlanması soğan, dolmalık biber, limon suyu, safran çözeltisi ve karabiber kullanılarak yapılır.

Malzemeler:

Tavuk fileto

Kuzu fileto

Süzme Yoğurt

Soğan

Tereyağı

Safran

Tuz/ Karabiber

Bahtiyari Kebabı Tarifi

- Öncelikle tavuk fileto ve kırmızı etleri kuşbaşı şeklinde doğrayın ve bir kapa alın. Soğanları rendeleyin ve et parçalarına ekleyin.

- Etlerin üzerine demlenmiş safran, tereyağı, süzme yoğut ve biraz karabiber, tuz ve biraz limon suyu harmanlayın.

- Kabı kapatıp buzdolabına koyun ve buzdolabında 4 saat bekletin.

- Etler yumuşadıktan sonra buzdolabından çıkarın. Etleti arada bir şişlere geçirin (önce tavuk fileto ardından kırmızı et).

- Şimdi şişleri düz bir yüzeye yerleştirip etleri bıçağın arkasıyla veya kıyma makinesiyle döverek biraz düzleşip eşit şekilde pişmesini sağlayın.

- Tereyağını eridin ve biraz safran ekleyin. Fırçayı tereyağı ve safran karışımına batırıp kebapların üzerine sürün.

- Son aşamda biraz domates fırında közlenmiş olarak pişirebilirsiniz.

- Bahtiyari kebabının yanında domatesin yanı sıra çeşitli sebze kullanabilirsiniz.

Chanjeh Kebabı

Chanjeh kebabı Orta Doğu'nun en popüler et yemeklerinden biridir, doğru telaffuzu Azeri dili Chenjeh'de konuşulan kanjeh'tir ve diğer bazı şehirlerin insanları da Azeri dilinin etkisi altında buna Chenjeh adını vermişlerdir.

Malzemeler:

Dana kol ve yağlı kuzu gerdan eti karışımı

Soğan

Ekşi limon

Dolma Biber

Tuz

Karabiber

Yoğurt

Chanjeh Kebabı Tarifi

- Etletleri aynı anda pişmesi için kuşbaşı şeklinde doğrayin.

- Soğanları rendeleyin ve yoğurdun içine taze limon suyu, biber ve zeytinyağını ekleyip karışıncaya kadar karıştırın, ardından eti soğan ve yoğurt sosuna ekleyin.

- Kabı kapatıp buzdolabına koyun ve buzdolabında 5 saat bekletin. Böylece kebap çıtır ve lezzetli olur.

- Etler yumuşadıktan sonra sostan çıkarıp üzerine biraz tuz dökün ve etin iki tarafına bıçağın arkasıyla vurarak biraz daha pürüzsüz olmasını sağlayın.

- Et parçalarını şişlere geçirin. etler arasına doğranmış dolmalık biber koyun. Böylece kebap hem daha lezzetli olur, hem de kebapların yanmasını önlemiş olursunuz.

- Daha sonra şişleri hazırladığınız kızarmış kömür ateşinin üzerine koyun. Etlerin dökülmemesi için şişleri bir kaç kez çevirin; içinin pişmesi için ateşi kısalım ve çok kurutmadan ateşten alın.

Soltani Kebabı

Soltani kebabı, İran kebaplarının en ünlü ve popüler türlerinden biri olup, dövülerek (Kubideh Kebabı) ve yaprakların (Barg Kebabı) birleşiminden oluşan ve oldukça muhteşem bir tada sahip olan bir üründür. Bu kebabı pişirmek için dana eti veya koyun eti kullanılıyor.Söz konusu kebabı lezzetlendirmek için biber, safran ve soğan da kullanabilirsiniz.