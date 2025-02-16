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16 Şub 2025 13:43

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ortadoğu turu kapsamında işgal altındaki toprakları ziyaret etti.

Arap medyasına göre, işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Siyonist başkan Netanyahu ile bir araya geldi.

Rubio'nun bu ziyareti, 21 Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana işgal altındaki Batı Kudüs ve Ortadoğu'ya yaptığı ilk ziyaret olma özelliğine sahip.

Bu ziyaret Trump'ın "Gazze'yi ele geçirme" planının sebep olduğu tartışmaların ortasında gerçekleşiyor.

Rubio'nun ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

News ID 1924435

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