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18 Şub 2025 13:54

250 STK'dan İsrail'e silah ambargosu çağrısı

250 STK'dan İsrail'e silah ambargosu çağrısı

250'den fazla uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK), bir bildiri imzalayarak siyonist rejime savaş silahlarının sevkiyatının durdurulmasını talep etti.

El-Cezire'nin haberine göre, 250’den fazla uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK), bir bildiriyi imzalayarak İsrail'e savaş silahlarının sevkiyatının durdurulmasını talep etti.

Bu uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yayımladığı bildiride şu ifadeler yer aldı: "F-35 savaş uçaklarını üreten devletlere, İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdurmaları çağrısında bulunuyoruz."

Bildiride ayrıca, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kırılganlığına dikkat çekilerek, şu vurguda bulunuldu: "Gazze'de ateşkesin ne kadar kırılgan olduğu, İsrail'e yönelik silah ihracatının acilen durdurulmasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur."

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kısa süre önce işgal altındaki topraklara 1.800 adet bir tonluk MK84 tipi bomba sevkiyatı yapmasının ardından geldi.

News ID 1924498

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