İran'ın Washington'daki Menfaatler Ofisi'nden "sınır dışı" tepkisi

Washington D.C.'deki İran İslam Cumhuriyeti Menfaatlerini Koruma Ofisi, perşembe günü yerel saatle yaptığı açıklamada, ABD’nin bazı İranlı mültecileri sınır dışı ederek Panama'ya göndermesine ilişkin, bu sürecin ofise haber verilmeden ve konsolosluk erişimi sağlanmadan gerçekleştiğini belirtti.

Açıklamanın tam metni şu şekildedir:

ABD hükümeti, daha katı göç politikaları benimseyerek, geçerli vize veya yasal oturum iznine sahip olmayan yabancıları ülke sınırlarından çıkarmakta ve kendi ülkelerine geri göndermektedir.

Bu çerçevede, yakın zamanda vizesiz ve kimlik belgeleri olmadan gözaltına alınan bazı İranlı vatandaşlarımızın, İran İslam Cumhuriyeti'nin Washington D.C.'deki Menfaatlerini Koruma Ofisi'ne herhangi bir bilgilendirme yapılmaksızın ve konsolosluk erişimi sağlanmaksızın Panama'ya sınır dışı edildiği tarafımızca öğrenilmiştir.

Washington D.C.'deki İran İslam Cumhuriyeti Menfaatlerini Koruma Ofisi ve Kolombiya'daki (Panama'ya akredite) İran Büyükelçiliği, deneyimli avukatlarla iş birliği içinde, bu kişilerin ve diğer değerli vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak ve desteklemek için gerekli tüm adımları atmıştır.

İran İslam Cumhuriyeti yasalarına göre, üçüncü bir ülkeden sığınma talep etmek suç teşkil etmemektedir ve şüphesiz, İran'ın kapıları her zaman aziz vatandaşlarımıza açıktır.

Bu temsilcilik, söz konusu konuya ilişkin yaşanan sorunlar ve sorular için vatandaşlarımız ve saygıdeğer avukatlarıyla aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden görüşmeye hazırdır:

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