Pakistan'da Şehit Nasrallah için matem merasimleri düzenlenecek

Pakistan’daki çeşitli siyasi ve dini partilerin yaptığı açıklamaya göre, 23 Şubat Pazar günü, Pakistan halkının direniş cephesiyle dayanışmasını göstermek amacıyla ülke genelinde yas törenleri gerçekleştirilecek. "İnna Ale’l-Ahd" (Biz Ahdimize Sadığız) sloganıyla düzenlenecek bu törenlerde, Beyrut’tan canlı olarak cenaze töreninin yayını da yapılacak.

Etkinlikler, 23 Şubat Pazar günü saat 15:00’ten itibaren Hüseyniyeler ve dini merkezlerde gerçekleştirilecek.

Pakistan Vahdet-i Müslimin Meclisi Partisi’nin açıklamasına göre, bu partinin genel başkanı ve Pakistan Senatosu üyesi Hüccetülislam ve’l-Müslimin Nasır Abbas Caferi, beraberindeki bazı Şii ve Sünni âlimlerle birlikte Direniş Şehidi Seyyid Hasan Nasrallah'ın cenaze törenine katılmak üzere Lübnan’a hareket etti.