Dünya, şehit Nasrullah için Beyrut’ta buluşuyor (+video)

El-Mesire’ye göre, son saatlerde Yemen, Irak, Tunus, Moritanya, Türkiye ve İran gibi ülkelerden resmi heyetler Beyrut’a ulaştı. Bu heyetler, İslam ve insanlık için mücadele eden iki isme veda etmek amacıyla düzenlenecek törene katılacak.

Dünya genelinden birçok yetkili ve temsilcinin Beyrut’a hareket ettiği belirtilirken, özellikle Yemen’den gelen resmi bir heyetin törene katılmak üzere Lübnan’a vardığı bildirildi.

Öte yandan, El-Mesire kanalı, Yemen heyetinin Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda karşılanmasına dair görüntüler yayınladı.

Törene katılmak üzere farklı ülkelerden gelen heyetlerin Beyrut’a ulaşmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Şehit Nasrullah ve Safiyuddin’in cenaze töreni 23 Şubat 2025 Pazar günü yaklaşık 80 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla Beyrut’ta gerçekleştirilecek.

Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Haşim Safiuddin’in cenaze töreninin organizasyon komitesi başkanı olan Hüseyin Fazlullah, dün, pazar günü gerçekleştirilecek programın detaylarını açıklamıştı.