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22 Şub 2025 08:44

Şehit Nasrullah ve Safiyuddin’in tabutlarından ilk görüntü

Şehit Nasrullah ve Safiyuddin’in tabutlarından ilk görüntü

Lübnan medyası, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Haşim Safiyuddin’in tabutlarının ilk görüntüsünü yayınladı.

Lübnan medyası, Hizbullah genel sekreterleri Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Haşim Safiyuddin’in tabutlarının ilk görüntüsünü yayınladı.

Daha önce Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın tabutu ve cenazesini taşıyan aracın fotoğrafları yayınlanmıştı.

Şehit Nasrullah ve Safiyuddin’in cenaze töreni 23 Şubat 2025 Pazar günü yaklaşık 80 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla Beyrut’ta gerçekleştirilecek.

Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Haşim Safiuddin’in cenaze töreninin organizasyon komitesi başkanı olan Hüseyin Fazlullah, dün, pazar günü gerçekleştirilecek programın detaylarını açıklamıştı.

News ID 1924616

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