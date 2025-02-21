Netanyahu'nun yeni iddiası: Hamas, Bibas'ın cenazesini teslim etmedi

El-Cezire'nin haberine göre, Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederek, Şeri Bibas'ın cenazesini teslim etmemesinin ağır sonuçları olacağını öne sürdü.

Netanyahu açıklamasında, "Şeri Bibas'ın cenazesini İsrail’e geri getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Hem hayatta olan hem de hayatını kaybeden esirleri geri almak için elimizden geleni yapacağız. Hamas, Bibas'ın cenazesi yerine bir Gazzeli kadının cenazesini tabuta koydu. Bu vahşi ihlalin bedelini ağır ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

İsrail, direniş grupları tarafından teslim edilen cesetlerden birinin esirlerden hiçbirine ait olmadığını ve Şeri Bibas'ın cenazesinin hala Hamas'ın elinde bulunduğunu iddia etti.

İsrail ordusu, Ariel ve Kfir Bibas'ın cesetlerinin kimliklerinin tespit edildiğini ancak üçüncü cesedin anneleri Şeri Bibas'a ait olmadığını ve diğer esirlerden hiçbiriyle eşleşmediğini ileri sürdü.

Siyonist Rejim Dışişleri Bakanlığı da bu durumu "anlaşmanın ihlali" olarak nitelendirerek, buna yanıt verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin arabuluculara acil mesajlar gönderdiğini ve Şeri Bibas'ın cenazesinin teslim edilmemesinin ateşkes anlaşmasının ciddi bir ihlali olduğunu vurguladığını aktardı.