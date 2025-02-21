Deyr el-Belah'ta mültecilerin zor kış şartları (+video)

Şehab Haber Ajansı'nın aktardığına göre, haber kaynakları Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi’ne Mısır’dan 5 adet prefabrik ev taşıyan kamyonun giriş yaptığını bildirdi.

Aynı zamanda, Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi’nin merkezinde yer alan Deyr el-Belah'ta zor koşullarda yaşam mücadelesi veren mültecilerin, aşırı soğuk hava nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını vurguladı.

Öte yandan, İsrail’in Maariv gazetesi, Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının nasıl uygulanması gerektiğine dair bir kamuoyu yoklaması düzenledi.

Bu anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 70’i, ikinci aşamanın tek seferde uygulanması gerektiğini belirtti.