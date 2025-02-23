İran'dan cenaze töreninde Beyrut üzerinde uçan İsrail uçağına tepki

Siyonist rejimin F-15 uçaklarının Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyüddin'in cenaze törenleri sırasında Beyrüt üzeribde uçması hakkında konuşan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, "Siyonistlerin tek dayanağı hava gücüdür ve direniş cephesi bir gün düşmanların bu demir kanatlı şeytanlarına karşı zafer kazanacaktır."

İranlı yetkili sözlerinin devamıbda "Bir pilot uzmanı olarak, birkaç masum insanı öldürmenin bir anlamı olmadığını söylüyorum, ancak direnişin bir gün demir şeytanlarıyla yüzleşmenin bir yolunu bulacağını biliyorum" ifadesini kullandı.