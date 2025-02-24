ABD'den İran'a yönelik yeni yaptırım kararı

İran'a yönelik yeni yaptırım kararını açıklayan ABD Hazine Bakanlığı, yeni yaptırımlar kapsamında İran'ın petrol sektörüyle bağlantılı 16 şirket ve 13 gemiyi yaptırım listesine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta ‘İran’a maksimum baskı’ politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "maksimum baskı" politikasına başvurmuştu.

Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD'nin eski dışişleri bakanı Mike Pompeo o dönemde Washington yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söylemişti.