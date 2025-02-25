ABD’nin yeni İran yaptırımları petrol piyasasını nasıl etkiledi?

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yeni İran yaptırımları kararı petrol piyasasını etkiledi.

ICE’de vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 6 cent artışla 74,84 dolardan, NYMEX’de Batı Teksas petrolü 13 cent artışla 70,83 dolardan işlem görüyor.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, “Kısa vadede, ham petrolün bir taban aradığını düşünmeye devam ediyorum. ABD’nin İran’a bir gecede açıkladığı yeni yaptırımlar ve Irak Petrol Bakanı’nın arz fazlasını dizginleme taahhüdü muhtemelen buna yardımcı olacaktır” dedi.

ABD’nin yeni İran yaptırımları ve petrol piyasasına etkileri

ABD Pazartesi günü İran petrolünün taşınmasındaki rolleri nedeniyle 30’dan fazla broker, tanker operatörü ve nakliye şirketine yeni yaptırımlar getirdi. Başkan Donald Trump, İran’ın ham petrol ihracatını sıfıra indirmek istediğini söyledi.

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Bu noktada, petrol fiyatlarını yükseltebilecek net talep yönlü faktörler, Çin politika yapıcıların yeni teşvik politikalarını ve 2025 büyüme hedefini açıklayacakları Mart ayının ortasına kadar hala bilineyecek” dedi.