Erdoğan ve Ürdün Veliaht Prensi Ankara'da görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'la görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Ürdün'ün ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Ürdün'ün köklü bağlara sahip olduğunu, ilişkileri geliştirmek için iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonu artırmanın önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak, Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmesine ilişkin planın kabul edilemeyeceğini, Gazze'nin yeniden imarı için vakit geçirmeden kolları sıvamak gerektiğini belirtti.

Görüşmede, Erdoğan ile Ürdün Veliaht Prensi, Türkiye ve Ürdün'ün ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve Filistin'e destekle ilgili birlikteliğin önemi konusunda mutabık kaldı.