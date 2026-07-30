  1. İran
30 Tem 2026 15:18

Devrim Muhafızları Ordusu: El-Ezrak Üssü'ndeki 3 F-35 imha edildi, 3'ü ağır hasar aldı

Devrim Muhafızları Ordusu: El-Ezrak Üssü'ndeki 3 F-35 imha edildi, 3'ü ağır hasar aldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu , ABD'nin Kiş Adası'na bağlı Keşm'de iki eve düzenlediği saldırıya misilleme olarak Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurduğunu ve saldırıda üç F-35 savaş uçağının imha edildiğini, üç uçağın da ağır hasar aldığını iddia etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu , yayımladığı 55 numaralı bildiride, ABD'nin Keşm Adası'nda iki sivil evi hedef aldığını belirterek, buna karşılık Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü'ne balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin sabaha karşı Ürdün'deki üsleri kullanarak Keşm Adası'ndaki iki konutu sığınak delici bombalarla vurduğunu, saldırıda bir anne, baba ve çocuklarının hayatını kaybettiğini, iki çocuğun ise yaralandığını ifade etti.

Bildiride, bu saldırıya misilleme olarak DMO Hava-Uzay Kuvvetleri'nin El-Ezrak Hava Üssü'ndeki F-35 savaş uçaklarının konuşlandığı alanı ve bakım hangarlarını çok sayıda balistik füzeyle hedef aldığı belirtildi.

DMO, saldırıda üç F-35 savaş uçağının tamamen imha edildiğini, üç F-35'in ise ağır hasar aldığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, saldırıda çok sayıda ABD'li teknik personel ile subayın da öldüğü iddia edildi.

Bildirinin sonunda, bölgede ABD askeri varlığına tepki gösterilerek, "Son Amerikan işgalcisi İslam topraklarını terk edene kadar mücadelemiz sürecek." ifadelerine yer verildi.

News ID 1937755

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