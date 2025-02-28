Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Washington'da

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gitti.

France 24 haber ajansına göre Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'daki nadir toprak elementleriyle ilgili anlaşmayı imzalamak üzere Washington'a geldi.

Daha önce ABD ziyaretine değinen Zelenskiy, Trump ile görüşmesi halinde ABD'nin Ukrayna'ya silah desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğini ve ABD-Rusya görüşmelerini sormak istediğini dile getirerek, "Bizimle ilgili kararların bizden habersiz alınmasının kabul edilemez olduğunu daha önce teyit ettim." dedi.

Güvenlik garantisi olarak yabancı askerlerin barış gücü olarak Ukrayna'da konuşlandırılmasını İskandinav ülkeleri ile de görüştüğünü belirten Zelenskiy, konuyla ilgili görüşmeleri sürdüreceklerini kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın barış istediğine güvenmediklerini ifade ederek, güvenlik garantisi gerekçesiyle Ukrayna ordusundaki asker sayısını maksimumda tutacaklarını söyledi.