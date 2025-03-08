İran’dan Fransa'nın Ukrayna çatışmasıyla ilgili iddialarına ret

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran devlet televizyonu muhabirinin Fransa Cumhurbaşkanı’nın, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmada İran silahlarının kullandığı yönündeki iddiaları hakkındaki sorusuna yanıt olarak, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Fransız yetkililer tarafından dile getirilen bu tür asılsız ve yanlış suçlamaların sorumsuzca olduğunu belirten sözcü Bekayi, bunu Fransız makamlarının suçlamacı yaklaşımında ısrarcı olduklarının ve Avrupa ile dünyada barış ve istikrarın yeniden sağlanmasına yönelik ciddiyetsizliklerinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Fransa’nın suçlu arama siyasetini bırakması gerektiğini vurgulayan Bekayi, Fransız yetkililere, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik kendi sorumluluklarını ve hatalarını kabul etmeleri ve bunları düzeltmek için çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

Bekayi, İran’ın Ukrayna’daki çatışmaya hiçbir şekilde müdahil olmadığını vurgulayarak, İran'ın savaşa karşı olma yönündeki ilkeli tutumunda ve çatışmanın ilgili taraflar arasında diyalog ve diplomatik müzakereler yoluyla sona erdirilmesinin gerekliliğinde ısrar ettiğini belirtti.