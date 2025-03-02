Londra'da Ukrayna konulu liderler zirvesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesi başladı. Zirve, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede kalıcı barışın sağlanması gibi konuları ele almak üzere toplandı.

Zirvenin katılımcıları

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın tarihi Lancaster House yerleşkesinde düzenlenen zirveye, Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ile bakanlar katıldı. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da zirvede yer aldı.

Zirvenin gündemi

Zirvenin ana gündem maddesi, Ukrayna'da kalıcı barış ve Avrupa güvenliği olarak belirlendi. Toplantıda, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede kalıcı barışın sağlanması için atılacak adımlar tartışıldı.