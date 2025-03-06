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6 Mar 2025 11:32

Trump'ın yakın çevreleri ile Zelenskiy'nin muhalifleri arasında gizli görüşmeler!

Trump'ın yakın çevreleri ile Zelenskiy'nin muhalifleri arasında gizli görüşmeler!

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Donald Trump'ın yakın çevresindeki bazı önemli isimlerle Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin siyasi muhalifleri arasında gizli görüşmeler yapılıyor.

Politico, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibindeki üst düzey isimlerin Ukrayna'da Vladimir Zelenskiy'e karşı bazı siyasi muhaliflerle gizli görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

Amerikan yayın organı, üç Ukraynalı milletvekili ve Cumhuriyetçi Parti'den bir ABD dış politika uzmanına dayandırdığı haberinde, eski Başbakan Yulia Timoşenko ile Batkivşçina partisi lideri ve eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Avrupa Dayanışma Partisi'nin üst düzey yetkililerinin, Ukrayna'da yakın zamanda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması ihtimalini ele aldığını yazdı.

Politico'ya göre, Trump ekibi, Ukraynalıların savaş yorgunluğu ve ülkedeki yaygın yolsuzluktan duyulan hoşnutsuzluk nedeniyle Zelenski'nin herhangi bir seçimi kaybedeceğinden emin görünüyor.

News ID 1925023

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