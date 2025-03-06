Avrupa asker gönderirse, NATO ile savaş kaçınılmaz

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Zimbabwe Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Amon Murwira ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteği durdurma yönündeki kararına ilişkin, eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in daha önce yaptığı açıklamalara işaret ederek, "Borrell, Ukrayna'ya silah sevkiyatının durması halinde çatışmaların hızlı şekilde sona ereceğini söylemişti. Buna katılıyoruz." ifadesini kullandı.

Lavrov, ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat bilgi aktarımını da durdurduğuna dikkati çekerek, "İstihbarat bilgilerini Ukrayna'ya sağlayan ve bu bilgilere dair teknolojilerin kullanımı konusunda yardımcı olan ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer ülkelerin desteği olmadan, Ukraynalılar topraklarımıza yönelik uzun menzilli füzeler kullanamazdı." diye konuştu.

Ukrayna krizin çözümüne ilişkin müzakerelere açık olduklarını dile getiren Lavrov, "Barıştan yanayız. Rusya'nın güvenliği ve NATO'nun Ukrayna'yı dahil etmeyeceğine dair garantiler dahil, bu krizin tüm nedenlerinin dikkate alınması halinde dürüstçe görüşmeye hazırız." dedi.

Lavrov, "Kiev'e modern silahların sağlanması için çatışmaların geçici olarak durdurulmasına karşı çıktıklarını" vurguladı.

- "Macron’un nükleer silahla ilgili planları, Rusya'ya tehdit"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Avrupa güvenliği için Fransız nükleer kapasitesini kullanma planlarını değerlendiren Lavrov, "Elbette bu, Rusya'ya tehdit." şeklinde konuştu.

Macron'un, "Rusya’nın Avrupa ile savaşmak için hazırlık yaptığı" yönündeki açıklamalarının da "saçmalık" olduğunu belirten Lavrov, Rusya'nın bunu ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

Lavrov, "Rusya'nın, Ukrayna'daki durumun temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasına ihtiyacı var. Bu durumu Rusya ile savaşmak için Batı oluşturdu. ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, NATO'nun genişlemesinin krize en önemli neden olduğunu iyi anlıyor." ifadelerini kullandı.

Macron'u eski Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart ile kıyaslayan Lavrov, "Macron, Rusya'yı ele geçirmeye çalışan Napolyon'un çalışmalarını sürdürüyor. Macron, Beyaz Saray'da yalan söyleyen (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin yolunu izliyor." diye konuştu.

Sergey Lavrov, Almanya ile Fransa'nın, Ukrayna krizi çözümüne dair Minsk anlaşmalarını bozduğunu söyledi.

- "Avrupa'nın Ukrayna'da askeri birliklerini bulundurmasına izin vermeyeceğiz"

Avrupa'nın Ukrayna'ya "barış gücünü" gönderme ihtimalini değerlendiren Lavrov, burada herhangi bir uzlaşı söz konusu olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu birliklerin Ukrayna topraklarındaki varlığını, NATO'nun Ukrayna'daki potansiyel varlığı olarak kabul edeceğiz. Bu operasyon hangi bayrak altında olursa olsun, bu birlikler NATO'ya ait olacak. Kesinlikle bunu kenardan izlemeyeceğiz. Avrupa’nın Ukrayna'da askeri birlik bulundurması, Rusya ile hibrit savaş değil, NATO ülkelerinin savaşa doğrudan katılması anlamına gelecek. Buna izin verilemez."

Von der Leyen: "Avrupa, açık ve mevcut bir tehlikeyle karşı karşıya"

Von der Leyen: "Avrupa, Batı'nın "görgü kurallarını" çiğnediğini belirten Lavrov, "Macron, Fransa'da zedelenen itibarını korumak için düşüncesizce eylemlerde bulunabilir." dedi.

Bakan Lavrov, Rusya'nın Afrika ülkelerine askeri kabiliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla destek sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Zimbabwe Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Amon Murwira da Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesi ve krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: CGTN Türkçe