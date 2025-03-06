Rusya-Suriye görüşmelerinde Beşar Esad çıkmazı

El Cezire'nin haberine göre, Wall Street Journal, bazı Suriyeli ve Avrupalı ​​yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerini korumak için Suriye ile bir anlaşmaya varmaya çalıştığını bildirdi.

Amerikan gazetesi raporuna göre, Rusya ile Suriye arasındaki müzakereler, milyarlarca dolar nakit transferini ve gaz ve liman sektörlerine yatırım yapılmasını içeriyor. Rusya'nın Suriye'deki iki askeri üssüne ilişkin görüşmelerin kapsamı, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de kapsayacak şekilde genişledi.

İki taraf arasındaki müzakerelerde Şam'ın Moskova'dan eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı teslim etmesini istemesi de yer aldı ancak Ruslar bu talebi değerlendirmeyi reddetti.