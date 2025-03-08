Güney Kore’nin azledilen cumhurbaşkanı serbest bırakıldı

Güney Kore’de azledilen Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, savcılığın itiraz talebinde bulunmama kararı almasının ardından serbest bırakıldı.

Yoon, mahkeme kararıyla özgürlüğüne kavuştu

Seul Merkez Mahkemesi’nin Yoon’un tutukluluk kararını iptal etmesi ve savcılığın bu karara itiraz etmemesi üzerine, Yoon Seul Merkez Cezaevi’nden tahliye edildi. Ancak, 3 Aralık 2024’te ilan edilen ve yalnızca 6 saat süren sıkıyönetim kararı nedeniyle Yoon’un görevden uzaklaştırılması devam edecek. Ayrıca, kendisine yönelik cezai yargılama ve azil süreci de sürüyor.

Anayasa mahkemesi nihai kararı verecek

Seul Merkez Mahkemesi, dün verdiği kararla Yoon’un tutukluluk halini sona erdirirken, avukatları bu kararın hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme yönünde önemli bir adım olduğunu savundu. Yoon, yaptığı açıklamada mahkemeye “yasadışı” olarak nitelendirdiği tutuklama kararını düzeltme cesareti gösterdiği için teşekkür etti.

Yoon’un azil davasına bakan Güney Kore Anayasa Mahkemesi’nin önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanının görevine devam edip etmeyeceği konusunda nihai kararını açıklaması bekleniyor.

Güney Kore’de protestolar sürüyor

Güney Kore’nin azledilen ilk görevdeki cumhurbaşkanı olan Yoon, 15 Ocak’tan bu yana cezaevinde bulunuyordu. Yonhap Haber Ajansı’na göre, bugün Seul’de Yoon destekçisi yaklaşık 38 bin kişi sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenledi. Aynı zamanda, 1 bin 500 kişilik bir grup da Yoon karşıtı protestolar gerçekleştirdi.

