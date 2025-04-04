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4 Nis 2025 09:52

Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı

Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Aralık ayında sıkıyönetim ilan ederek anayasayı ihlal ettiğine karar veren ülkenin Anayasa Mahkemesi tarafından kalıcı olarak görevden alındı.

Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, yaptığı açıklamada, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasada belirtilen "ulusal kriz" koşulunu karşılamadığına, bu sebeple anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkeme, ayrıca Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından, kararın reddedilmesini önlemek üzere Ulusal Meclise asker yollayarak kanunları ihlal ettiğini belirtti.

Böylece Anayasa Mahkemesi, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onayladı.

Azil kararı sonrası Yoon derhal görevden alınırken, ülke 60 gün içinde devlet başkanlığı için seçime gidecek.

News ID 1925717

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