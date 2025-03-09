1000 kişi katledildikten sonra El-Colani: Bir arada yaşayabiliriz!

El-Meyadin'in haberine göre, Suriye'deki terörist grupların lideri Ebu Muhammed el-Colani, yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye'de yaşananlar, öngörülebilir zorluklar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Ulusal birlik ve iç barış korunmalıdır." dedi.

El-Colani ayrıca, "Suriye halkından sakin olmalarını istiyoruz çünkü ülkemiz hayatta kalma gücüne sahiptir." ifadelesini kullandı.

El-Colani, "Bir arada yaşayabiliriz ve ülkenin durumu konusunda endişelenmemize gerek yok." iddiasında bulundu.

Suriye'deki terörist grupların lideri Ebu Muhammed el-Colani'ye bağlı unsurlarının sahil bölgelerine yönelik vahşi saldırıları ve bu bölgelerdeki sivillere karşı gerçekleştirdikleri acımasız katliamlar, şimdiye kadar 1000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.