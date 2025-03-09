  1. Dünya
  2. Ortadoğu
9 Mar 2025 11:34

1000 kişi katledildikten sonra El-Colani: Bir arada yaşayabiliriz!

1000 kişi katledildikten sonra El-Colani: Bir arada yaşayabiliriz!

Suriye'deki terörist grupların lideri el-Colani, kendisine bağlı unsurların sivillere yönelik acımasız saldırıları sırasında ülke içindeki gelişmelere tepki gösterdi.

El-Meyadin'in haberine göre, Suriye'deki terörist grupların lideri Ebu Muhammed el-Colani, yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye'de yaşananlar, öngörülebilir zorluklar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Ulusal birlik ve iç barış korunmalıdır." dedi.

El-Colani ayrıca, "Suriye halkından sakin olmalarını istiyoruz çünkü ülkemiz hayatta kalma gücüne sahiptir." ifadelesini kullandı.

El-Colani, "Bir arada yaşayabiliriz ve ülkenin durumu konusunda endişelenmemize gerek yok." iddiasında bulundu.

Suriye'deki terörist grupların lideri Ebu Muhammed el-Colani'ye bağlı unsurlarının sahil bölgelerine yönelik vahşi saldırıları ve bu bölgelerdeki sivillere karşı gerçekleştirdikleri acımasız katliamlar, şimdiye kadar 1000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

News ID 1925111

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler