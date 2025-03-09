İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Siyonist İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin güneyinde yer alan Dura kasabasına çok sayıda askeri araçla baskın düzenledi.
Baskın sırasında Filistinlilere ateş açan ve göz yaşartıcı gaz bombası atan İsrail askerleri, 2 genci gözaltına aldı.
Aktivistler de İsrail güçlerinin kasabanın ortasında rastgele ateş açtığını ve 2 gencin gözaltına alındığını gösteren görüntüler yayınladı.
İsrail ordusunun El Halil'in kuzeyindeki Beyt Emr kasabasına düzenlediği baskın sırasında da Filistinlilerle aralarında olaylar çıktı.
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