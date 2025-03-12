  1. Dünya
  2. Ortadoğu
12 Mar 2025 17:18

Suriye'de öldürülen sivil sayısı 1383'e çıktı

Suriye'de öldürülen sivil sayısı 1383'e çıktı

Akdeniz kıyısındaki Lazkiye ve Tartus'taki çatışmalarda en az 1383 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu Alevi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Lazkiye ve Tartus'ta 4 gün süren silalı çatışmalar sırasında en az bin 383 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Açıklamada, 6-10 Mart arasında yaşanan şiddet olaylarında ölenlerin büyük kısmının Alevi olduğu ifade edildi.

Cansız bedenlerin çoğunun tarım arazilerinde veya evlerde bulunduğu aktarıldı. Son can kayıplarının kıyı illeri Lazkiye ve Tartus ile komşu Hama'da kaydedildiği belirtildi.

Sivillerin çoğunun yakın mesafeden ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Uzmanlar, son günlerde yaşananları Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'deki en büyük çatışma olarak nitelendiriyor.

News ID 1925203

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler