Suriye'de öldürülen sivil sayısı 1383'e çıktı

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Lazkiye ve Tartus'ta 4 gün süren silalı çatışmalar sırasında en az bin 383 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Açıklamada, 6-10 Mart arasında yaşanan şiddet olaylarında ölenlerin büyük kısmının Alevi olduğu ifade edildi.

Cansız bedenlerin çoğunun tarım arazilerinde veya evlerde bulunduğu aktarıldı. Son can kayıplarının kıyı illeri Lazkiye ve Tartus ile komşu Hama'da kaydedildiği belirtildi.

Sivillerin çoğunun yakın mesafeden ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Uzmanlar, son günlerde yaşananları Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'deki en büyük çatışma olarak nitelendiriyor.