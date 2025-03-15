Almanya ile Colani arasında gizli anlaşma

Al Mayadeen’e göre, Alman gazetesi Bild, Almanya’nın Suriyeli mültecileri Suriye’ye geri göndermeye yönelik olarak Colani'nin terör rejimiyle bir anlaşmaya varmak istediğini bildirdi.

Haberde, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in, Suriye’yi yöneten teröristlerin lideri Ebu Muhammed El-Colani ile Suriyeli mültecilerin Almanya’dan geri gönderilmesi konusunda bir anlaşma yapmaya istekli olduğu ifade edildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ise, ülkenin Suriyeli mültecilerle ilgili planlarını kamuoyuna açıklamak istemediğini belirtti.

Bild gazetesinin haberine göre, bu anlaşma kapsamında Almanya’da yaşayan 974 bin Suriyeli vatandaş yer alıyor.