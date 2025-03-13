Türkiye'den SDG anlaşmasına dair açıklama: Uygulamasına bakacağız

Colani rejimi ile SDG arasında 8 maddelik bir anlaşma imzalanmıştı. Öcalan'ın örgütü lağvetmesinin ardından imzalanan anlaşmaya Türkiye'nin nasıl bir tepki vereceği merak konusu olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Atatürk’ün Kara Harp Okuluna girişinin 89’uncu yıldönümü sebebiyle Harp Okulu'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün açıklamaları şöyle:

"Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz.

Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte; Suriye’de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir.

Suriye'de kritik görüşme

Ayrıca Suriye’de göreve başlayan Askeri Ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye’yi ziyaret edecek"

Kaynak: Türkiye gazetesi