Polonya Başbakanı Tusk yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Polonya Başbakanı Tusk'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 12 Mart Çarşamba günü Ankara'ya bir günlük bir çalışma ziyareti yapacağını açıkladı.

Fahrettin Altun'un sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde Polonya’nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Altun, açıklamasında, "Geçtiğimiz yıllarda 600’üncü yılını geride bıraktığımız Türkiye-Polonya ilişkilerinin Sayın Tusk’ın ziyareti vesilesiyle daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.