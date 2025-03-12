İran ve Türkiye, ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarma hedefini vurguladı

Serbest bölgeler ve özel ekonomik bölgeler alanındaki işbirliği potansiyellerinin değerlendirildiği görüşmede taraflar, ticaret ve yatırım hacmini artırmak için ortak projeler ve mekanizmalar hakkında istişarede bulundu.

Mesrur ayrıca Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul Serbest Bölgesi'ni gezdi ve Türk iş insanlarıyla toplantılar yaptı.

Türkiye Ticaret Bakanlığı, İran ve Türkiye heyetlerinin toplantısının sonunda, bu ziyaretle ilgili olarak X ağı üzerinden bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İran heyeti, İran İslam Cumhuriyeti Serbest Bölge Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Sayın Rıza Mesrur başkanlığında Türkiye'ye gelerek, Ticaret Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa Tozcu ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki 8. Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması ve serbest bölgeler ile özel ekonomik bölgeler çerçevesinde yapılabilecek işbirlikleri ele alındı. Bu bağlamda, iki ülke arasında ticaret ve yatırım yoluyla ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekleştirilmesi için çabalarımıza devam edeceğiz."