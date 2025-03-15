Türkiye Gazetesi: Türkiye, Fırat’ın doğusuna üs kuracak!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberie göre, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve fesih çağrısının hemen ardından, örgütün Suriye’deki kolu YPG ile Suriye'deki Colani rejimi arasında yapılan anlaşma ‘Terörsüz Türkiye’ takvimini de hızlandırdı.

Edinilen bilgilere göre, Suriye yönetimi ile SDG arasındaki anlaşmanın en önemli maddelerinden biri olan ‘Bütün askerî kurumların Suriye rejimine entegre edilmesi’ başlığı altında kısa süre içinde Türkiye’nin Suriye sınırı tamamen terörden arındırılacak. Türkiye’nin talepleri doğrultusunda Fırat’ın doğusunda YPG’liler blok olarak yer alamayacak. Suriye ordusuna tam olarak entegrasyon sağlandıktan sonra ordu içinde oluşturulacak yeni birlikler Suriye’nin kuzeydoğusuna görev yapacak. Türkiye’nin de bu bölgede bir üssü olması planlanıyor. Önceki gün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam’a yaptığı ziyarette bütün bu konu başlıklarının masaya yatırıldığı belirtildi. Özellikle SDG ile Suriye yönetiminin yaptığı sekiz maddelik anlaşmanın alt detaylarının teferruatlı bir biçimde ele alındığı öğrenildi.