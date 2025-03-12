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12 Mar 2025 13:59

Erdoğan'dan 'DEM Parti' açıklaması: "Randevu isterlerse veririm"

Erdoğan'dan 'DEM Parti' açıklaması: "Randevu isterlerse veririm"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM heyetiyle görüşüp görüşmeyeceğine dair bir soruya, "Randevu isterlerse veririm" cevabını verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından muhabirlerin "DEM heyetiyle görüşür müsünüz?" sorusuna cevap verdi.

Edoğan bu soruya "Randevu isterlerse veririm" şeklinde yanıt verdi.

17 Mart’ta AK parti ve MHP ile görüşecekler

DEM Parti heyeti; Cumhuriyet Halk Partisi, EMEP ve DEVA Partisi'ni ziyaretinin ardından bugün de Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşecek. DEM heyeti 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te MHP ve AK Parti ile bir araya gelecek.

News ID 1925197

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