Erakçi: Hiç kimse İran’a saldırmayı düşünmeye cesaret edemez

İran Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Erakçi, İran Kızılayı’nın Nevruz Hazırlık Komitesinin toplantısında yaptığı açıklamada, İran'ın savunma ve güvenlik hazırlıkları konusunda güçlü bir mesaj verdi.

İran Silahlı Kuvvetleri ve hükümetin her türlü duruma karşı hazırlıklı olduğunu, ayrıca yardımcı ekiplerin de aynı şekilde hazır olduğunu belirten Erakçi, bu durumun ülkeye güvenlik sağladığını ve kimsenin İran’a saldırma düşüncesine dahi sahip olamayacağını vurguladı.

“Bu hazırlıklar, ülkemiz için koruma sağlayarak her türlü duruma karşı tam bir hazırlığa sahip olmamızı sağlıyor”, diyen Erakçi, “Bir savaş olacağına inanmıyorum çünkü bu duruma karşı tam bir hazırlığımız var” ifadelerini kullandı.