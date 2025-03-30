Yemen: Son 24 Saatte ABD savaş gemilerine üç saldırı düzenlendi

El-Mesire'nin haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcü Yahya Seri, yayınladığı görüntülü bir açıklamada, "Askeri güçlerimiz, Allah'ın yardımıyla, ABD'nin Yemen'e yönelik sürekli saldırılarına karşı üç haftadır sorumlu ve etkili bir şekilde direniyor." dedi.

Seri, son 24 saat içinde Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin füze, insansız hava aracı (İHA) ve deniz birlikleri aracılığıyla ABD uçak gemisi "Harry S. Truman" ve ona eşlik eden düşman savaş gemilerine karşı birkaç seyir füzesi ve İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizi savunmak ve mazlum Filistin halkına destek olmak için dini, insani ve ahlaki görevlerini yerine getiren Yemen mücahitlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, Seyyid Abdülmelik Bedreddin'e, Yemen halkının evlatlarına, Gazze'deki mücahitlere ve tüm dünyadaki özgürlük savaşçılarına selamlarımızı iletiyoruz."

Sözcü Seri, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Allah'ın yardımıyla savunma operasyonlarını genişletmeye ve saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini vurgulayarak şunları ekledi: "ABD'nin saldırıları durdurulana ve Gazze ablukası kaldırılana kadar mazlum Filistin halkının yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."