İran Cumhurbaşkanının danışmanı Sanai Bakü temaslarına başladı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın siyasi danışmanı Mehdi Sanai ve beraberindeki heyet, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Görüşmede Sanai, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın selamlarını İlham Aliyev’e iletti. Sanai, Azerbaycan'a daha önce yaptığı ziyaretleri hatırlatarak, Azerbaycan'ın devam eden gelişimine tanıklık ettiğini söyledi.

İran'ın ortak tarihi, dini ve kültürel bağlara sahip olduğu komşu ülkelerle, özellikle Azerbaycan'la ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Mehdi Sanai, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ile İran'ın ortak değerlere sahip olduğunu belirterek, son dönemde gerçekleşen ikili ziyaretlerin dinamiklerini olumlu değerlendirdi.

Sanai'nin Bakü temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Dış Politika Danışmanı Hikmet Hacıyev, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve diğer yetkililerle bir araya gelmesi öngörülüyor.