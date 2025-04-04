İran, Kırgızistan-Tacikistan- Özbekistan anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan arasında 31 Mart'ta imzalanan üç ülkenin sınır birleşim noktasının belirlenmesine dair anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı bildirdi.

Bekayi, söz konusu anlaşmayı, bu ülkelerin birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine karşılıklı saygı duyması, karşılıklı güven inşa etmesi ve Orta Asya'da barış ve istikrarın pekiştirilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın Orta Asya ülkelerinin sınır anlaşmazlıklarının barışçıl çözümü ve bölge içi yakınsamanın güçlendirilmesi yönündeki çaba girişimlerini destekleme konusundaki ilkeli tutumuna atıfta bulunarak, Özbekistan-Tacikistan-Kırgızistan üçlü anlaşmasının, bölgede kalıcı barış ve istikrarı garanti altına alacağını, çeşitli alanlarda daha fazla anlayış ve işbirliğinin temelini oluşturacağını ve bölge ülkelerinin ekonomik büyüme ve kalkınmasını güçlendireceğini umduğunu dile getirdi.