Mısır'dan Siyonist rejime sert uyarı

Maan'ın aktardığına göre, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, El-Fetih hareketinin heyetiyle yaptığı görüşmede, Kahire'nin Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ni Batı Şeria'dan ayırma çabalarına karşı çıktığını belirterek, "Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya yönelik uluslarlararası hukuku hiçe sayan askeri saldırılarına kesinlikle karşıdır." dedi.

Abdelatty sözlerine şöyle devam etti: "Tel Aviv'in güçle ilgili kuruntuları asla İsrail'e güvenlik sağlamayacaktır. Aksine, işlenen cinayetler bölgede Siyonistlere yönelik nefret ve intikam duygularını daha da alevlendirecektir."

Mısırlı bakan, dünya ülkelerinin Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik cinayetleri karşısındaki utanç verici sessizliklerinin devam etmesi durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda da uyarıda bulundu.