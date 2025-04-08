Muhbir'den Batı toplumlarının Gazze'deki soykırıma karşı sessizliğine eleştiri

İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin danışmanı ve yardımcısı Muhammed Muhbir, sosyal medya X platformunda paylaştığı mesajda, Batı toplumlarının Gazze'deki soykırıma karşı sessizliğini eleştirdi.

Devrim Lideri'nin Danışmanı Muhbir’in paylaştığı mesaj şöyle:

“Gazze meselesi artık ekmek derdi bile değil; şiddetin ve zulmün patlak vermesidir. Çağdaş tarihte suçun bu denli normalleştirilmesine rastlanmamıştır. Batı toplumlarının ve insan hakları iddiasında bulunanların sessizliği, İslam ülkelerinin ise bu açık soykırım karşısındaki eylemsizliği, dünyanın tarihine kaydedilecek büyük bir utançtır. Hiç kuşkusuz, zalim bir gün zulmünün bedelini ödeyecektir.”