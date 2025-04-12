İran'dan Tahran-Ankara tren seferleriyle ilgili açıklama

Basın mensuplarına konuşan İran Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı Mir Hasan Musevi, ''Tahran-Ankara tren seferleri konusunda Türk tarafıyla görüşüyoruz. Türkiye'nin demiryolu hatlarının bir kısmı ülkede yaşanan son depremden etkilendi ve yeniden inşa edilmesi gerekiyor’’ dedi.

Musevi, "Yapılan görüşmelere göre 2019 yılındaki dönem gibi yoğun talep olursa Tahran-Ankara tren seferlerini yeniden başlatacağız’’ ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, ''Bu konuda genel bir mutabakat sağlandı. İyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarının tamamlanmasını ve aynı zamanda Türk demiryollarının kapasite artırımının yapılmasını bekliyoruz.’’ diye konuştu.

Van ile Tahran arasındaki yolcu taşıma seferleri 5 yıl aradan sonra yeniden başlamıştı.