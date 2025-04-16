  1. İran
16 Nis 2025 11:27

Meclisten İran’ın APEC üyeliğine onay

Meclisten İran’ın APEC üyeliğine onay

İran meclisi milletvekilleri, İran’ın Asya Pasifik Akreditasyon İşbirliği Birliği'ne (APEC) üyeliğine ilişkin yasa tasarısını onayladı.

İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri bugünkü açık oturumda, İran’ın Asya Pasifik Akreditasyon İşbirliği Birliği'ne (APEC) üyeliğine ilişkin yasa tasarısının genel ilkeleri ve ayrıntılarını onayladı.

Tasarıda yer alan tek maddelik hüküm şu şekildedir:

“Hükümete, ekte yer alan tüzükte belirtilen şekilde Asya-Pasifik Akreditasyon İşbirliği Birliği'ne (APAC)’ne üye olma ve ilgili üyelik aidatını ödeme izni verilmektedir. Üyeliği yürütecek yürütme organının belirlenmesi ve değiştirilmesi hükümetin yetkisindedir.”

News ID 1926074

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