Grossi, Roma'daki İran-ABD görüşmelerinden memnun

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte Roma'da dolaylı olarak yürütülen İran-ABD görüşmelerini değerlendirdi.

Grossi, İran ve ABD'nin dünkü görüşmesini "barış için olumlu bir gün" olarak nitelendirdi.

"Bunu neden olumlu bulduğu" sorusuna Grossi, "Çünkü İran'la nükleer müzakere, bu ikinci tur görüşmelerde her şey gerçekten bozulabilir ve durabilirdi. Risk vardı. Oysa Roma ruhu, ileriye doğru hareket etmenin mümkün olduğunu göstermiştir." yanıtını verdi.

Grossi, anlaşma için aylardan değil, haftalardan söz edildiğini belirterek, "Hızlı hareket etme isteği var çünkü biliyorsunuz ufukta daha kötü senaryolar var." dedi.

"Bu konuda neden iyimser olduğu" sorusu da yöneltilen Grossi, "İki taraf somut şeyleri görüşmeye başladı ve iki müzakerecinin ilerleme yönündeki niyetini gördüm. Amerikalılarla konuşuyorum, İranlılarla konuşuyorum. Onlara vazgeçilmez olan teknik bakış açımı sunuyorum çünkü UAEA'nın sahadaki doğrulaması olmadıkça nükleer konuda anlaşmaya varmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

İran ve ABD arasındaki görüşmelerin başarısını belirleyen unsurun teknik değil siyasi olduğunu kaydeden Grossi, "Anlaşmaya varmak için siyasi irade varsa, biz Ajans olarak İranlı ve Amerikalı uzmanlarla birlikte, tarafların taleplerine göre uyarlayarak teknik bir çözüm bulabileceğiz." diye konuştu.