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21 Nis 2025 14:35

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı bir kişi İran'dan iade edildi

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı bir kişi İran'dan iade edildi

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan T.H.C'nin İran'dan Türkiye'ye iade edildiğini belirtti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan kişilere ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan A.H. Dubai’de yakalandı.

"Tasarlayarak öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından T.H.C., İran’da yakalandı.

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde ithal etme" suçlarından aranan F.M. ise Kolombiya'da yakalandı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, A.H. ve T.H.C. Türkiye'ye iade edildi. F.M'nin iade işlemleri sürüyor.

News ID 1926229

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