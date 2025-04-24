İran ile Endonezya dışişleri bakanları bölgedeki önemli gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile bugün Perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve Yemen'deki son gelişmeleri özel bir şekilde ele aldı.

Batı Asya bölgesindeki gelişmelere ilişkin İran'ın görüşlerini anlatan Bakan Erakçi, Filistin halkının devam eden işgali ve öldürülmesinin dünyadaki en önemli konu olduğunu belirterek "Siyonist rejim, ABD ve diğer bazı Batılı ülkelerin tam desteğiyle Gazze Şeridi'ni ve Batı Şeria'yı masum Filistin halkının soykırım ve işkence sahnesine dönüştürdü. Rejim yetkilileri için Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emrine ve Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırımı durdurma yönündeki geçici emirlerine rağmen, rejimin korkunç suçları devam ediyor."dedi.

Erakçi sözlerini decamında, "Aynı zamanda Siyonist rejim Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırı ve saldırganlığını sürdürüyor, ABD de işgalci rejime destek amacıyla Yemen'e saldırıyor. Siyonist rejimin suç ve saldırganlıkları ile ABD'nin Yemen'e yönelik canice saldırılarının tüm bölgeyi benzeri görülmemiş bir güvensizlik ortamına sürüklüyor.İslam ülkelerinin bu suçları durdurma ve Filistin'in mazlum halkına insani yardım ulaştırma konusunda daha aktif olmaları beklenmektedir"ifadesini kullandı.

İran ile Endonezya arasındaki ilişkilere de değinen Bakan Erakçi İran ile Endonezya arasında varılan anlaşmaların uygulanmasının takip edilmesinin gerekliliğini ve bu hedefe ulaşmak için temasların üst düzeyde güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Endonezya Dışişleri Bakanı da İran Dışişleri Bakanı'na, İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmeler süreci hakkında kendisini bilgilendirdiği için teşekkürlerini ileterek, tüm tarafların diyalog ve diplomasi yolunda ilerlemesiyle bu sürecin arzu edilen sonuca ulaşacağı ümidini dile getirdi.

Endonezyalı yetkili Gazze'de, ateşkesin sağlanması gerektiğini ve bu konuda İslam ülkelerinin birlik içinde olmasının öndmli olduğunu belirtti.

Sugiono ülkesini İran ile ilişkileri geliştirmekte kararlı olduğunu belirtti.