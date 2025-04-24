İran ve Polonya'dan "siyasi ve ekonomik işbirliğini geliştirme" vurgusu

İran ile Polonya arasındaki siyasi istişare toplantısı, İran Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Tahran’da gerçekleştirildi.

Siyasi istişare toplantısının bu turu, iki ülkenin siyasi genel müdürleri düzeyinde, İran Dışişleri Bakanlığı Akdeniz ve Doğu Avrupa Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı Mahmud Heyderi ile Polonya Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Piotr Kozlowski’nin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda taraflar, siyasi, ekonomik, kültürel, akademik ve konsolosluk alanlarındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Taraflar, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin 550 yılı aşkın geçmişine atıfta bulunarak, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde ikili ilişkileri sürdürme ve çeşitli alanlarda geliştirme konusundaki kararlılıklarını yinelediler.

Şu anda Polonya, Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yürütmektedir.