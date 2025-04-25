  1. Dünya
  2. Ortadoğu
25 Nis 2025 18:37

Savaşçılarımız tünellerde ve pusularda düşmanla karşılaşmaya hazır

Savaşçılarımız tünellerde ve pusularda düşmanla karşılaşmaya hazır

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın sözcüsü, direnişçilerin işgalcilere ağır darbeler vurmaya hazır olduğunu söyledi.

El Cezire'ye göre, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Telegram kanalı'ndan paylaştığı bir mesajda "Savaşçılarımız hala kahramanca savaşıyor ve düşman güçlerinin istediği zaman, istediği yerde ve istediği yöntemle onları kesin olarak öldürmek için hassas pusular kuruyor." dedi.

Ebu Ubeyde sözlerinin devamında "Beyt Hanun'dan Refah'a kadar yiğitlerimizin savaş meydanında gösterdiği kahramanlıklar, İslam ümmetinin bütün gençleri ve güçleri için bir gurur kaynağı, bir askeri mucize ve bir delildir."ifadesini kullandı.

Kassam Tugayları Sözcüsü, "Savaşçılarımız, muharebe tünellerinde ve savunma pusularında çatışmaya hazırdır, zafere ya da şehadete kadar direnmek üzere birbirleri ile biat etmişlerdir"açıklamasını yaptı.

News ID 1926354

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler