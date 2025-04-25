Savaşçılarımız tünellerde ve pusularda düşmanla karşılaşmaya hazır

El Cezire'ye göre, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Telegram kanalı'ndan paylaştığı bir mesajda "Savaşçılarımız hala kahramanca savaşıyor ve düşman güçlerinin istediği zaman, istediği yerde ve istediği yöntemle onları kesin olarak öldürmek için hassas pusular kuruyor." dedi.

Ebu Ubeyde sözlerinin devamında "Beyt Hanun'dan Refah'a kadar yiğitlerimizin savaş meydanında gösterdiği kahramanlıklar, İslam ümmetinin bütün gençleri ve güçleri için bir gurur kaynağı, bir askeri mucize ve bir delildir."ifadesini kullandı.

Kassam Tugayları Sözcüsü, "Savaşçılarımız, muharebe tünellerinde ve savunma pusularında çatışmaya hazırdır, zafere ya da şehadete kadar direnmek üzere birbirleri ile biat etmişlerdir"açıklamasını yaptı.