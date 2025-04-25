Erakçi, üçüncü tur müzakereler için bugün Maskat'a gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin cuma akşamı diplomatik ve teknik-uzman heyet başkanlığında dolaylı müzakerelere katılmak üzere Maskat’a hareket edeceğini bildirdi.

Bekayi, iki taraf arasında üst düzey müzakerecilerin katılımıyla teknik-uzman görüşmelerinin yapılması yönünde mutabakata varıldığını belirterek, Umman tarafından yapılan planlama ve İran ile ABD arasında sağlanan anlaşmaya göre, cumartesi günü teknik oturumlar ve Dışişleri Bakanı ile ABD Başkanı’nın özel temsilcisi arasında dolaylı görüşmelerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Müzakerelerde ilerleme kaydedilmesinin karşı tarafın iyi niyet, ciddiyet ve gerçekçilik göstermesine bağlı olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran heyetinin, önceki tecrübeleri dikkate alarak karşı tarafın davranışına göre adımlarını atacağını ve İran halkının meşru hak ve çıkarlarını savunmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını belirtti.