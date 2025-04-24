İran, Çin'i güvenilir bir ortak ve dost olarak görmekte

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Çarşamba günü Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmenin ardından, sosyal medya platformu X'te Çince olarak şu mesajı paylaştı:

"Dört aydan kısa bir sürede ikinci kez Çin’i ziyaret ettiğim için mutluyum. İyi dostlar sürekli birbirleriyle görüşmeli ve etkileşimde bulunmalıdır. Bir Çin atasözüne göre 'Dostlarla yol daha kolaydır.'

Uluslararası koşullar nasıl değişirse değişsin, İran her zaman Çin’i güvenilir bir ortak ve dost olarak görmektedir."