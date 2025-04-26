İran, Paraguay'ın Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik eylemini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika Genel Müdürü İsa Kamıli, Paraguay hükümetinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik aşağılayıcı eylemini şiddetle kınayarak, bunu hukuka aykırı, haksız ve uluslararası hukuk kurallarını ve normlarını ihlal eden bir hareket olarak değerlendirildi.

Paraguay'ın, soykırım ve işgalci Siyonist rejimin İran karşıtı politikalarına uymasının üzücü olduğunu belirten Kamıli, bu yasadışı eylem için Paraguay hükümetinin uluslararası sorumluluğunu vurguladı.

Paraguay Devlet Başkanı, ABD ve İsrail rejiminin desteğiyle, ülkesinin Hamas ve Hizbullah'ın tüm kollarınının yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu terör örgütleri listesine alma kararı aldığını duyurdu.