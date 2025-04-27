İran: Bender Abbas’taki patlama askeri kaynaklı değil

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Bender Abbas’taki Şehit Recai Limanı patlamasına ilişkin bilgi verdi.

Rezai, ''İlk belirlemelere göre, Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangının ülkenin savunma sanayii sektörü ile hiçbir ilgisi yok’’ dedi.

26 Nisan Cumartesi günü öğlen saatlerinde meydana gelen patlamada, yerel saatle 22.30 itibarıyla en az sekiz kişinin hayatını kaybettiği, 750'den fazla kişinin yaralandığı bildiriliyor.