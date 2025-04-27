Ayetullah Hamanei'den İran'daki patlamayla ilgili önemli mesaj

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran'ın güneyinde yer alan Bender Abbas Limanı’nda 26 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen patlamaya ilişkin bir mesaj yayımladı.

Mesajda, ''Şehit Recai Limanı'nda yaşanan acı olay büyük üzüntü ve endişeye yol açtı.

Emniyet ve yargı yetkililerinin olayı kapsamlı olarak araştırıp takip etmeleri gerek ve bunun ihmal yüzünden veya kasten yapılıp yapılmadığı ortaya çıkarılması lazımdır.

Tüm yetkililer, trajik ve yıkıcı olayların önlenmesi hususunda kendilerini sorumlu görmelidir.

Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Yaralılara ihtiyaç anında kan bağışında bulunan insanlara içtenlikle teşekkür ediyorum.'' ifadelerine yer verildi.