Hz. İmam Rıza'nın (a.s) doğumu İstanbul'da kutlandı

Kevser Kültür Merkezi, İmam Rıza’nın (a.s) doğum kutlu doğum günü programına ev sahipliği yaptı.

Programın açılışında Kur'an-ı Kerim tilavetini Ehlibeyt Alimi Muhammed Karaduman gerçekleştirdi. Ardından da Ehlibeyt Alimi Ferman Kızmaz konuştu. Kızmaz, İmam RIza'nın Nişabur'da naklettiği hadisi paylaştı.

“Allah buyurdu: ‘Lâ ilâhe illallah’ kelimesi benim muhkem kalemdir. Her kim bu kaleye girerse cennet ehli olur. Ancak bu kaleye girişin şartları vardır; onlardan biri de benim, yani velayet meselesidir.”

Kızmaz, bu sözlerin sadece tarihsel bir rivayet olmadığını, aynı zamanda günümüz Müslümanları için de derin bir mesaj taşıdığını vurguladı. “La ilahe illallah kelimesi Hz. Peygamber döneminden bu yana birçok kişi tarafından kabul edilse de, velayet meselesine gereken önem verilmediği için İslam hiçbir zaman dünya üzerinde tam anlamıyla üstünlük kuramamıştır” dedi.